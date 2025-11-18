“Que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”: Petro

AME7552. SANTA MARTA (COLOMBIA), 09/11/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofrece declaraciones al final de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). EFE/ Carlos Ortega.

Luego de la información revelada por Medicina Legal, que indica que entre agosto y noviembre, 15 menores han muerto en medio de las acciones militares contra la estructura de ‘Iván Mordisco’, en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca. El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa de las acciones de la fuerza pública y señaló que se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario.

“Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, dijo el presidente, a través de su cuenta de X.

La Fiscalía General, por su parte, aseguró que avanza en investigaciones para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que ocurrieron los casos de reclutamiento forzado de menores.

“Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, agregó el primer mandatario.

El presidente Petro también anunció que denunciará a ‘Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional por el reclutamiento sistemático y forzado de menores.

