Fiscalía asumirá investigación por los hallazgos en los campamentos de alias ‘Iván Mordisco’

La Fiscalía General de la Nación asumirá la investigación sobre los hallazgos en los campamentos bombardeados de alias ‘Iván Mordisco’.

Según se conoció a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se adelantará la investigación que se concentrará en los elementos materiales probatorios que se obtuvieron contra la estructura de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.

Un equipo de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargará de la verificación y rastreo de cada uno de los elementos incautados.

Precisamente, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, informó que, en el marco de los operativos militares desarrollados desde el pasado mes de agosto en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare, han muerto 15 menores de edad.