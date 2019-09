Lo que me llenó de confianza fue el respaldo de mis compañeras: Paula Villarraga

Luego de que el equipo de fútbol femenino de Millonarios venciera 3 – 1 en penaltis al Santa Fe, la arquera estrella del equipo embajador, Paula Villarraga, compartió durante el programa su experiencia en el partido. Frente la decisión de último momento de ingresar a Villarraga, opinó que “el cuerpo técnico lo había hablado la noche anterior, pero a mí no se me había dicho nada. Hasta el minuto 85’ me dijeron que iba a entrar a los penaltis.”

Por otra parte, la colombiana habló también sobre su tranquilidad en el campo “lo que me llenó de confianza fue el respaldo de mis compañeras, fue una voz de aliento impresionante.”

En cuanto a su estrategia para tapar los penaltis expresó que dentro del equipo se trabajó el tema de dejar la ansiedad, demorar el cobro y aguantar lo más posible.

Además, Villarraga compartió su opinión sobre la decisión de la Dimayor de realizar los partidos del fútbol femenino a las 10 a.m. “supuestamente es un horario familiar, pero es difícil a esa hora porque lo que se busca es que asistan más al estadio y conozcan el fútbol femenino.”

Para finalizar, la arquera habló sobre el próximo rival del equipo, América de Cali: “América es un equipo fuerte, viene de no perder y jugará en casa (…). Hay que superarlo colectivamente en el partido, tiene individualidades muy fuertes.