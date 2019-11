Los años que jugué pensé 'no puedo creer que me paguen por hacer este deporte':Fuad Reveiz

Fuad Reveiz, exjugador de fútbol americano seleccionado al Greater Knoxville Sports Hall of Fame en 2007 habló durante la entrevista sobre la temporada de la NFL: “Anteriormente, cuando un jugador firmaba contrato por 2 años no significaba que después de eso pudiera ir a cualquier otro equipo. Hoy, cuando el contrato de un jugador se vence, tiene la posibilidad de negociar con más de 30 equipos.”

Sobre su carrera deportiva y el logro de estar en los Miami Dolphins, Reveiz dijo que: “Los 11 años que jugué profesionalmente, todos los días pensé 'no puedo creer que me estén pagando por hacer este deporte'. Fue algo muy bonito y me da mucha alegría haber vivido esos momentos".

En cuanto al papel de la NFL en Colombia y la afición que hay en sobre este deporte, el exjugador dijo que: “En Colombia falta mucho para tener una liga como la NFL, pero si hay deseo de crecer la liga, se crea y se desenvuelve. La afición en Colombia está creciendo. El fútbol americano es un deporte muy bonito, digno de ver”.

Para finalizar, Reveiz mencionó sus favoritos para ganar el Super Bowl: “Me gustaría, si no son los Miami Dolphins, los Minnesota Vikings. Creo que Minnesota tiene muy buena posibilidad de avanzar a los playoffs".