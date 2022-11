Luis Amaranto Perea dice que no dudó a la hora de fichar por el Cruz Azul de México

El defensa colombiano Luis Amaranto Perea afirmó que no dudó "ni un segundo" para fichar por el Cruz Azul porque le sedujo jugar en la Liga mexicana de fútbol, la cual calificó como una de las más competitivas de América.



"A nivel de América, la Liga mexicana me parece de las más competitivas. Cuando me hablaron de la posibilidad de venir aquí, no lo dudé ni un segundo", afirmo Perea después de su presentación como jugador del Cruz Azul en Ciudad de México.





Perea, el extranjero con más partidos jugados con el Atlético Madrid español con 324, apuntó que tiene compañeros que le han hablado maravillas de esta liga y del Cruz Azul, y que ahora solo le queda aportar su experiencia.



"Me hablan de una liga fuerte, intensa, de agresividad, me iré dando cuenta de lo que voy a vivir. Sin duda, creo que me adaptaré", declaró Perea, quien tendrá un programa de entrenamientos ligero y se tomará varios días de descanso, informó el Cruz Azul.



El colombiano apuntó que le seduce jugar en México porque su liga, desde afuera, se nota atractiva, como lo muestra el hecho de que algunos jugadores lleguen de Europa a los equipos mexicanos.