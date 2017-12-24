Luis Suárez celebra los 400 goles de su carrera

"Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional. Gracias a todos!!!!", dijo Suárez mediante un tuit, en el que también aparecen emoticonos con forma de balón y un conjunto de nueve fotos.

En todas las imágenes se puede ver al jugador festejando con distintas camisetas, entre otras, la del Nacional de su país -donde empezó-, la del Barcelona y de la selección uruguaya.

A lo largo de su carrera deportiva, Suárez marcó 12 goles con el Nacional, 15 con el Groningen holandés, 111 con el Ajax, también de Holanda; 82 con el Liverpool inglés, lleva 131 tantos en el Barcelona y 49 con la camiseta Celeste. EFE