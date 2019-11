Maverick Viñales ganó el Gran Premio de Malasia de MotoGP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se mantuvo al frente de la clasificación oficial de entrenamientos libres, a pesar de no rebajar su tiempo en la tercera sesión del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang.



Sólo Quartararo y los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) no consiguieron rebajar su mejor tiempo antes de la segunda clasificación, para que en cualquiera de los casos consiguieron el acceso directo.



El italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP18) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) mejoraron notablemente sus tiempos respecto al primer día y con ello se ganaron el pase a la segunda clasificación, con lo que dejaron fuera al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y al español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), y Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se había metido en la misma, también se vio relegado a la primera sesión oficial al concluir undécimo las tandas libres.



Casi al comienzo de la sesión el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que sustituye al japonés Takaaki Nakagami en la escudería LCR, se fue al suelo a muy baja velocidad tras salirse de la pista en la curva uno y pisar la zona sucia del trazado, y sin consecuencias para su integridad física arrancó la moto ayudado por las asistencias del circuito y pudo continuar sin más.



Al poder continuar, la mejoría de Johann Zarco no se hizo esperar y, en el tramo final de los entrenamientos, se ganó el pase a la segunda clasificación directa con el décimo mejor tiempo, el último de los que tienen derecho a ello.



Fabio Quartararo y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fueron los primeros en romper la barrera de los dos minutos, cuando apenas había comenzado la sesión, y a ellos se unió poco después otro de los candidatos al triunfo en Sepang, el también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).



El piloto de Repsol Honda acabó mejorando su mejor tiempo personal para quedar tercero, a algo más de cuatro décimas de segundo del francés y pasando de la sexta a la tercera posición.



Otro español, Joan Mir (Suzuki GSX RR), fue el cuarto en bajar de los dos minutos, pero todavía fuera de las diez primeras posiciones -duodécimo-, que daban acceso a la segunda clasificación directa; en su segunda salida a pista si consiguió el objetivo, con 1:59.501 pasó de la duodécima a la sexta plaza, relegando nada menos que a todo un Marc Márquez al séptimo puesto, todavía con casi veinte minutos de entrenamiento por delante.



Otro afectado del rendimiento de Joan Mir, que acabó fuera de la segunda clasificación por culpa de Johann Zarco, fue el español Aleix Espargaró, que pasó de la novena a la undécima, lo que en principio le dejaba sin acceso a la segunda clasificación, aunque se entraba en los minutos finales, cuando todos los pilotos pasaron por sus talleres para montar el neumático trasero blando y regresar a pista para buscar su mejor tiempo de calificación.



Ahí, Espargaró no consiguió mejorar su registro lo suficiente como para entrar en la segunda clasificación, al ser decimotercero, justo por delante del italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19), otro de los que se quedó fuera de la misma, como también el español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que fue decimoséptimo. EFE



JLL/jpd