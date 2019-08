Me hace mucha ilusión poder ir a la Vuelta España y hacer podio: Rigoberto Urán

El ciclista colombiano compartió durante el programa que realmente el balance que puede hacer del Tour es bueno porque terminó sin ningún accidente. Sin embargo agregó que: “ibamos con el objetivo de quedar en el podio y ganar alguna etapa en el Tour. Luchamos hasta el último día pero nunca se dio. Terminamos dentro de los 10 primeros pero no era lo que esperábamos.”

Sobre su desempeño en la contrarreloj individual expresó que: “últimamente en la mayoría de los deportes influye mucho la tecnología, cuando uno está compitiendo el Tour tiene que estar muy dotado porque tienes que estar muy bien acoplado a la bicicleta, ahora se buscan ciclistas muy aerodinámicos.”

Respecto a las etapas largas y el recortar el tiempo Urán dijo que: “este año esta etapa la recortaron porque por el mal tiempo, esas etapas son muy bonitas porque no hay descanso, el ciclismo es un deporte de resistencia y de aguante. Las etapas de 50 km son etapas muy explosivas que te pueden sacar de punto. Preferimos etapas más de eliminación, más de aguante.”

Sobre su equipo Education First expresó que se quedará en el equipo porque tiene el contrato hasta el próximo año, además agregó que: “creo que la Vuelta a España es la siguiente posibilidad. Me hace mucha ilusión poder ir y hacer podio. Es la única carrera que me hace falta ser podio y ganar alguna etapa.”

Para finalizar el colombiano habló sobre el Giro de Rigo en donde comentó que es un evento para el ciclismo recreativo que se va a realizar el próximo 3 de noviembre en Quindío.