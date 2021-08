Messi ya es historia en Barcelona: Así borraron su imagen del Camp Nou

Tras la confirmación de que Lionel Messi dejaría el Barcelona luego de no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, una imagen que ningún hincha 'culé' quería ver, se hizo realidad, ya que mientras esperaban al jugador en París, removieron la gigantografía con su foto del Camp Nou.

La imagen de Messi, que era la cara principal afuera del estadio junto al del arquero alemán Ter-Stegen, Gerard Piqué y Antoine Griezman, fue rápidamente retirada, quedando el mural incompleto por un momento para luego ser removido en su totalidad.

Durante varios días, centenares de seguidores del Barcelona y de otros clubes se acercaron al lugar para tomarse una foto con la imagen del ‘astro' argentino, además de conseguir la camiseta que este nunca llegará a lucir en el terreno de juego, pero ahora no podrá ser posible.

Este lunes, el Paris Saint Germain hizo oficial la contratación del argentino que llegó se integró una gran plantilla conformando una de las mejores delanteras del mundo al lado del brasilero Neymar y el francés campeón del mundo Kylian Mbappe.

Messi’s Picture Removed From Camp Nou Mural.

End of The Era, Squared. pic.twitter.com/IGNcz653Sq