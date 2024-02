"Mi vida sin el boxeo hubiera sido un rotundo fracaso": Ignacio Beristáin

Beristáin recordó su trayectoria en el deporte, “En el principio me gustaba el béisbol, yo jugaba pero era muy delgadito y no tenía potencia, no bateaba bien, no le pegaba ni al mundo. Debo agradecer a Dios que me permitió estar aquí".

Ignacio Beristáin se refirió a Rey Vargas, de quien dijo que “Es un chico que está en pleno proceso de desarrollo de peso y de técnica, es interesante lo que está haciendo. Rey es un peleador que no pega fuerte, es muy alto para la división pero boxea bien, y estamos tratando de corregir esos detallitos”.

Acerca del panorama del boxeo mexicano manifestó que “Creo que es muy generoso, siempre ha tenido la posibilidad que surgen jóvenes con facultades para brillar en el terreno nacional mundial”.

