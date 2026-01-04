Histórico del IPC en Colombia: ¿en cuánto quedó en el 2023, 2024 y 2025? Resultado por año / GettyImages / Andrzej Rostek

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se consolidó como la brújula fundamental para entender la realidad financiera de las familias en Colombia.

Este indicador, que mide la variación en los costos de los bienes y servicios esenciales, permite a los ciudadanos y empresas planificar sus presupuestos para los ciclos venideros.

Tras un periodo de alta volatilidad global, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reflejan una tendencia hacia la estabilización en los últimos tres años.

El comportamiento de la inflación en Colombia ha mostrado matices significativos desde el pico registrado en 2022, cuando el indicador cerró en un histórico 13,12%.

A partir de ese punto, el país inició una senda de descenso gradual que ha marcado los resultados de los años siguientes.

¿En cuánto quedó en el 2023, 2024 y 2025?

Año 2023: Las fuentes mencionan este periodo como el inicio de una fase de moderación y transición hacia cifras de un solo dígito tras el pico histórico del 13,12% alcanzado en 2022. En este año la cifra fue de 10,15%

Al mes de noviembre, la variación anual del IPC se situó en un . Año 2025: Con corte a noviembre, la inflación anual se ubicó en un 5,30%. No obstante, el equipo técnico del Banco de la República estima que el resultado consolidado al cierre de diciembre de 2025 será del 5,1%. El dato definitivo oficial de este año será publicado por el DANE el viernes 9 de enero de 2026.

Factores que impulsaron los precios

El seguimiento realizado por el DANE en 38 ciudades del país permite identificar qué sectores han presionado más el bolsillo de los colombianos. Durante el 2025, el incremento fue impulsado principalmente por divisiones como restaurantes y hoteles (7,65%) y educación (7,36%), los cuales se mantuvieron por encima del promedio nacional.

Asimismo, factores como el costo de los alimentos perecederos y las presiones en los costos laborales han jugado un papel determinante en las variaciones mensuales.

No obstante, otros rubros como la recreación y la información y comunicación han mostrado comportamientos mucho más estables, ayudando a equilibrar el balance general.

El resultado final del IPC no es solo una estadística; es el punto de partida para múltiples ajustes legales en el país. De este dato dependen incrementos clave para el año 2026, tales como:

Cánones de arrendamiento: El aumento máximo permitido suele estar ligado a la cifra de inflación del cierre de año. Servicios y matrículas: El reajuste en tarifas de educación y diversos servicios se basa en este porcentaje. Política monetaria: El Banco de la República monitorea estas cifras para decidir sobre las tasas de interés, que actualmente se mantienen en un 9,25%.

Se espera que, para el cierre de 2026, la inflación continúe su descenso hacia la meta del 3%, proyectándose tentativamente en un 3,6%.

Para quienes esperan el dato consolidado que cerrará el ciclo actual, el DANE ya tiene una fecha establecida en su calendario técnico. El país conocerá el resultado definitivo de la inflación de todo el 2025 el próximo viernes 9 de enero de 2026, mediante una rueda de prensa y la publicación del boletín técnico oficial.

