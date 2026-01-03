Cuánto es la cuota alimentaria por hijo en Colombia en 2026: Así se calcula si recibe salario mínimo

El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para el año 2026 ha generado un impacto inmediato en las finanzas de miles de hogares colombianos.

Más allá del poder adquisitivo, esta cifra es el eje central para definir obligaciones legales, entre ellas, la cuota alimentaria que progenitores deben aportar para el sustento de sus hijos, este derecho es fundamental para garantizar el desarrollo integral de los menores en el país.

El 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo para 2026 se fijó en $1.750.905 pesos, cifra que, sumada al auxilio de transporte de $249.095, alcanza un total de $2.000.000 de pesos. Este ajuste representa un incremento del 23,7% respecto al año anterior, una medida que el mandatario defendió como una vía para no aumentar la informalidad laboral.

Este aumento no solo modifica el ingreso de los trabajadores, sino que redefine el techo máximo y el piso mínimo de las obligaciones alimentarias, ya que la ley colombiana presume que cualquier persona obligada a dar alimentos devenga, al menos, el salario mínimo legal vigente.

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria?

De acuerdo con las normativas vigentes y la información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el monto de la cuota alimentaria no es una cifra fija universal, sino que se determina con base en la capacidad económica del alimentante y las necesidades del menor. Sin embargo, existen reglas claras para su fijación:

Límite máximo: La cuota alimentaria puede llegar hasta el 50% del salario mensual de quien está obligado a pagarla.,

La cuota alimentaria puede llegar hasta el de quien está obligado a pagarla., Distribución: Ese 50% es el valor máximo que se distribuye entre el total de hijos que tenga el progenitor.

Ese 50% es el valor máximo que se distribuye entre el total de hijos que tenga el progenitor. Base de cálculo: Para un trabajador que recibe el salario mínimo en 2026, el monto máximo a descontar por concepto de alimentos y prestaciones sociales sería de $1.000.000 de pesos (el 50% de los $2.000.000 totales)

Elementos que integran la cuota

Según las fuentes, los “alimentos” en el contexto legal colombiano son un concepto amplio que va mucho más allá de la nutrición., La cuota debe cubrir:

Sustento y habitación (vivienda). Vestido y asistencia médica. Educación, instrucción y recreación. Gastos de embarazo y parto (si aplica).

Para fijar esta cuota, los interesados pueden acudir a diferentes instancias según su lugar de residencia., El proceso suele iniciar con una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo voluntario entre las partes., Las autoridades competentes incluyen:

Defensorías de Familia del ICBF.

Comisarías de Familia.

Inspectores de Policía (en ausencia de las anteriores).

Jueces de Familia.

Es importante destacar que la cuota alimentaria se entiende reajustada automáticamente cada 1° de enero, basándose en el índice de precios al consumidor (IPC), a menos que el juez o las partes hayan pactado una fórmula diferente.

El incumplimiento de esta obligación no solo permite el embargo de bienes y salarios, sino que también puede acarrear responsabilidad penal.

