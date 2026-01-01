El Ministerio de Salud actualizó los copagos y cuotas moderadoras para 2026

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, a partir de 2026, se actualizaron los valores de copagos y cuotas moderadoras que deben asumir los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, un ajuste que quedó oficializado en un documento administrativo publicado el 31 de diciembre y que se calculará con base en la Unidad de Valor Básico, fijada en $12.110 para la vigencia 2026.

La cartera de Salud explicó que la actualización respondió a una obligación legal derivada de la creación de la Unidad de Valor Básico, establecida en la Ley 2294 de 2023, como mecanismo para indexar tarifas, cobros y otros valores del Estado, en reemplazo del salario mínimo y de la Unidad de Valor Tributario.

Según el ministerio, “la UVB se ajusta anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor sin alimentos ni regulados, certificado por el DANE”.

De acuerdo con el documento oficial, los copagos y las cuotas moderadoras hacen parte de los pagos que los afiliados deben asumir al acceder a los servicios de salud, una obligación que ya estaba prevista desde la Ley 100 de 1993.

El ministerio señaló que normas posteriores, como el Acuerdo 260 de 2004 y el Decreto 1652 de 2022, “definieron la naturaleza de estos pagos, sus condiciones de aplicación y los topes máximos, diferenciando entre el régimen contributivo y el subsidiado”.

Sobre el cambio en la base de cálculo, la entidad indicó que, con la entrada en vigencia del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, la UVB se convirtió en el referente obligatorio para la actualización anual de estos valores. “Esto garantiza que los montos se ajusten a la inflación real, sin depender del salario mínimo”, explicó el Ministerio de Salud en el documento.

La entidad precisó que los nuevos valores se aplicarán desde 2026 y reiteró que la actualización no modifica la estructura de los copagos ni de las cuotas moderadoras, sino la forma en que se calculan, manteniendo los criterios de protección para los afiliados según su régimen y nivel de ingresos, conforme a la normativa vigente.

