Miguel Ángel Russo regresará a Bogotá a dirigir a Millonarios tras superar su enfermedad

El director técnico de Millonarios le confirmó a Caracol Radio que regresará a Bogotá a dirigir al equipo capitalina luego que la bacteria que lo aquejaba fue erradicada de su organismo, sin embargo, el argentino deberá permanecer en su país unos días más por exámenes de rutina y se espera que este en la capital colombiana a más tardar el próxima fin de semana.

"El martes o miércoles termino, ya a partir de ahí partiré a Bogotá sin ningún tipo de problema", precisó el director técnico.

Miguel Ángel Russo aseguró que "la salud no es un tema para estar especulando", esto después que algunos medios afirmaran que no podría volver a Bogotá por la altura: "no tiene nada que ver, esta bacteria hubiera atacado igual a cualquiera que vive en Bogotá".

Russo agradeció por el apoyo que recibió durante su recuperación a "la gente de Millonarios, la gente de Colombia y la gente de Argentina".