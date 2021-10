Movistar Team cuenta con un sexto fichaje, Iván Sosa

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, proveniente del INEOS Grenadiers, llegó a un acuerdo por las próximas dos campañas (2022/23) con el Movistar Team y se convirtió este miércoles en el sexto fichaje de la escuadra telefónica tras las incorporaciones de Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu, Oier Lazkano y Gorja Izaguirre.



"Acudo con ganas de demostrar el corredor que soy, ayudar a los compañeros y siempre estar ahí, con constancia. Espero poder ofrecerles muchas satisfacciones y que estos años para el equipo estén cargados de alegrías y victorias que es lo que todos queremos", declaró Sosa a través de un comunicado emitido por el equipo español.

A sus 23 años, el escalador nacido en Pesca (Boyacá) cuenta con más de una docena de triunfos entre los que se destacan dos Vueltas a Burgos (2018 y 2019) con tres victorias consecutivas en las Lagunas de Neila entre 2018 y 2020, la etapa reina de la Ruta de Occitania en 2019 y generales en rondas de una semana como la Adriática Iónica o las rumanas Sibiu y Bihor.



Su más reciente logro se dio el pasado mes de abril en el Tour de la Provenza donde ganó la tercera etapa y se quedó con el primer lugar de la clasificación general al imponerse sobre el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), además de su compatriota y compañero de equipo en ese momento, Egan Bernal.

