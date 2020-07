Nairo Quintana dio parte de tranquilidad tras su accidente, no tiene fracturas

El ciclista colombiano Nairo Quintana sufrió un accidente durante la mañana del viernes 3 de julio, cuando entrenaba en Boyacá, específicamente en la vía Tunja-Motativa. Tras ser impactado por un vehículo que lo adelantó.

El comunicado oficial sobre el estado del pedalista indica que, tras haber realizado los exámenes pertinentes, se confirmó que “no tiene fractura, pero sí politraumatismos en la rodilla derecha, situación que lo conlleva a dos semanas de reposo total sugerido por el médico que lo evaluó”.

"Teníamos nuestro vehículo acompañante atrás y justamente nos adelantó otro carro, se vino frente a mí, me vino detrás y no tuve cómo verlo ni nada. Iba por la línea blanca y me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo, que fue donde choqué contra el retrovisor del vehículo que me atropelló".

En su cuenta de Instagram, Nairo publicó un video donde comparte la situación con sus seguidores, además, hizo una invitación a reflexionar y respetar la vida de todas las personas en la carretera.

“Los invito a seguir tomando conciencia y reflexionar, la vía es para todos y el respeto por la vida de todas las personas debe primar en la carretera”, escribió Nairo.