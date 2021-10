Newcastle, Real Madrid, Bayern Múnich y Chelsea se pelearían por Luis Díaz

El extremo colombiano Luis Díaz se ha vuelto un referente tanto en el Porto como en la Selección Colombia, siendo uno de los jugadores que más han subido su valor en el mercado en los últimos meses.

Desde su destacada actuación en la Copa América 2021, torneo en el que la Tricolor quedó en el tercer lugar, Díaz no ha parado de marcar goles con su club, anotaciones que han generado rumores en la prensa portuguesa sobre una inminente salida del Porto.

Según SportTV, el Newcastle sería uno de los equipos con más posibilidades de contratar al colombiano luego de que el club fuera adquirido por el heredero de Arabia Saudí.

No obstante, el periodista Nicoló Schira aseguró a través de sus redes sociales que Díaz es observado no solo por el Newcastle, sino por grandes e históricos equipos del viejo continente.

Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich también tendrían sus ojos puestos en el exjugador del Junior de Barranquilla. Incluso, aseguró que estos clubes ya habrían pedido información sobre el futbolista.

“Muchos clubes europeos están siguiendo a Luis Díaz. El astro colombiano del Porto (hay cláusula de rescisión por 80M €) ha elegido a Pini Zahavi como intermediario para su próximo paso de carrera. Newcastle, Chelsea, Bayern Múnich y Real Madrid ya han pedido información”, escribió.

