Universidad Central de Venezuela, campeón del fútbol profesional del país después de 68 años

La Universidad Central de Venezuela (UCV) conquistó este sábado, después de 68 años, el título del fútbol profesional venezolano tras derrotar por 0-2 al Carabobo, en el partido de vuelta de la final disputado con la ciudad de Valencia, que tuvo como figura al delantero colombiano Juan Camilo Zapata.

El conjunto caraqueño, primer campeón de Venezuela, en 1957, selló de esta forma una campaña inolvidable en este 2025, cuando se consagró también titular del Torneo Apertura y de la Copa Venezuela.

El triunfo del equipo capitalino tuvo como uno de sus artífices a Zapata, oriundo de la ciudad de Medellín, quien con un penalti al minuto 75 puso a andar al marcador a favor de los pupilos del técnico criollo Daniel Sasso

