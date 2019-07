"No nos podemos detener, tenemos que seguir insistiendo": Ricardo Gareca

Luego de perder la final contra Brasil y quedar subcampeón de la edición 46 de la Copa América, el seleccionador nacional de Perú, el argentino Ricardo Gareca, analizó lo que dejó la final contra los brasileños y todo lo que dejó el certamen continental.

El estratega argentino reconoció a Brasil como un justo ganador, descartó la posibilidad de ir a dirigir a Argentina y siente que la Selección de Perú viene en permanente evolución y debe seguir creciendo, de cara al camino para Catar-2022. También habló de lo que dijo Messi sobre la Conmebol y la Copa América.

“Fue justo ganador Brasil, creo que nosotros mejoramos con respecto al partido anterior, tuvimos nuestro momento, pero ellos aprovecharon las oportunidades. Vinimos con expectativas importantes de poder ganarlo, pero nos encontramos con una selección que fue efectiva, pero estamos bien. Más allá de la derrota, mi sensación es que vamos por buen camino, independientemente de resultados adversos y actuaciones que se pueden mejorar, cada vez nos podemos afianzar para estar en un lugar donde nos podamos sostener”, aseguró Gareca.

El argentino agregó que “lo más importante es darnos cuenta que nosotros hemos evolucionado con el tiempo, eso no nos tiene que confundir, sino fortalecer, pero es algo constante, no nos podemos detener, tenemos que seguir insistiendo, mantener la humildad, saber que accedimos por mérito propio a esta final, pero hay selecciones que están arriba nuestro”.

Con respecto a la gran polémica de esta Copa América, el VAR, Gareca entregó su concepto: “Está hecho todo para mejorar, después entraremos en algún debate o discusión, que suprimimos o que no, después se irá perfeccionando para agarrar una mejor dinámica, para que no hayan dudas, para que el árbitro esté más seguro, porque el VAR está hecho para mejorar el fútbol, pero todos estamos expuestos en el campo de juego, los jugadores, los árbitros, los entrenadores y faltaría que los del VAR estén expuestos también, para saber qué deciden, eso privado y reservado hay que revisarlo”.

Gareca también fue cuestionado por posibles diálogos para llegar a la Selección de Argentina: “Tengo un gran respeto y cariño por mi país, soy argentino y amo a mi país, pero tengo un contrato con un país que me ofreció todo y más allá de cualquier situación que se pueda presentar, estoy acostumbrado a respetar los contratos y tengo un gran compromiso con Perú. Mi contrato vence en 2021, si clasificamos a Catar-2022 se prorroga”.

De las polémicas declaraciones de Lionel Messi con respecto a la “corrupción de la Copa América”, Gareca se extendió y comentó: “Messi es una voz autorizada, eso no significa que yo lo comparta, respeto no solo al jugador, también a la persona, es un muchacho que por la dimensión que tiene como jugador y aunque no lo conozco, parece centrado y la opinión la puede compartir, pero me gustaría que más allá de que tenemos que mejorar cosas, no se nos enfoque como los corruptos, porque cada vez hay más información de Europa, nuestro niños cada vez conocen más a los europeos y todos queremos invitar a Europa y yo soy de Suramérica. Hay cosas buenas allá, pero nosotros también tenemos cosas buenas, tenemos cosas para mejorar, pero para decir corrupción hay que tener pruebas contundentes, pero no voy a entrar en discusión con Messi”.

Finalmente, de lo que viene para Perú, Gareca dijo: “En Perú van a seguir surgiendo jugadores, si se analiza cuando iniciamos el proceso, arrancamos de una manera y con el tiempo fueron apareciendo jugadores, unos se sostienen, otros no, pero todos van aportando lo suyo, ambicionamos y estamos seguros de que van a seguir apareciendo valores dentro del fútbol local y ojalá que cada vez más se centralice más el deporte en Perú, que los clubes tengan las herramientas para formar mejores jugadores de fútbol”.