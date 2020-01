No tengo ninguna prisa en volver a Europa: Rafael Santos Borré

En diálogo con Deportes W Rafael Santo, goleador de la liga argentina, se refirió a su doblete ante Independiente en la Superliga Argentina, “contento por empezar el año de buena manera, por el presente que está viviendo el equipo”.

Después de ganarle a Independiente, el River Plate se monta en el liderato del torneo, "nosotros siempre tenemos el objetivo de ir por todo, mentalizarnos para ganar todos los torneos. El torneo más inmediato que tenemos es la Superliga, es un objetivo a corto plazo".

“Si lo puedo conseguir, sería algo muy lindo, pero no es algo que me desvele, siempre pienso en que el equipo siga consiguiendo victorias y títulos", dijo el deportista frente a ser goleador de la liga argentina.

Frente al tema de volver a jugar en Europa Santos dijo, “uno siempre tiene la ilusión y las ganas de volver a competir a nivel europeo, pero tampoco tengo ese afán de salir de un lugar en el cual me siento bien, donde he encontrado personas que me han hecho crecer y me han apoyado (…) en River he tenido la oportunidad de sumar minutos y continuidad, eso es muy importante para la confianza".

Para finalizar, Rafael Santos habló sobre su compañero en el River Plate, Juan Fernando Quintero, “JuanFer está bien, ya está entrenando con nosotros y esperamos tenerlo a tope para los partidos que vengan más adelante" y su director técnico, “Marcelo Gallardo es un entrenador que potencia mucho a sus jugadores, nos hace crecer en lo individual y eso se ve en lo colectivo”.

