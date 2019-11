Organizador del partido de Federer en Colombia explica por qué no habrá devolución

Para el pasado viernes 22 de noviembre se tenía prevista la llegada de uno de los mejores tenistas a Colombia, pero debido al vandalismo que se presentó durante el Paro Nacional, el presidente Iván Duque decidió levantar un toque de queda en la ciudad de Bogotá, es por esto que el partido entre Federer vs Zverev no se pudo llevar a cabo. Decisión que indignó a muchos asistentes, ya que la plata de la boletería no sería reembolsada.

Manuel Maté, presidente de IMLA, empresa encargada de traer a Roger Federer a Colombia habló durante la entrevista sobre esta situación: “Con el toque de queda del viernes, informado a nosotros a las 6:00pm, nos dejaron fríos, desconcertados, tristes. Es una decisión de gobierno que no se toma casi nunca, la última vez fue en 1977. Es difícil prevenirlo”.

Además agregó que: “Teníamos montado todo el evento a esa hora, ya habían entrenado. Nos llegan con ese mandato y procedimos a buscar alternativas, que realmente eran muy pocas. Podríamos jugar un partido corto pero no era una buena alternativa”.

En cuanto a la duda de los asistentes sobre si se les devolverá el dinero invertido en la boletería, Maté dijo que: “Nos gustaría devolver el valor de las boletas, pero nosotros no estamos cubiertos. Es un evento de fuerza mayor, no hay forma en que podamos cubrirlo. Somos una empresa que lleva haciendo esto muchos años, estamos trabajando para ver qué podemos hacer, pero por ahora no podemos sacar recursos de donde no tenemos”.

Por otro lado, Maté expresó la posibilidad de que el jugador Federer regrese a Colombia: “Posibilidades de una en mil, una. Nosotros estamos trabajando en que Roger vuelva, pero específicamente estamos trabajando para que la gente se sienta satisfecha”.