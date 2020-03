¡Otra menos! Se suspenderá la liga de fútbol de Turquía

La liga turca de fútbol era una de las últimas que no había suspendido sus actividades debido a la emergencia por el contagio del Coronavirus.

Las últimas dos fechas se habían jugado a puerta cerrada y durante las últimas semanas varios jugadores y entrenadores hicieron público su descontento con que la liga continuara.

Uno de los jugadores que hizo publicas sus quejas fue el colombiano Radamel Falcao García que en su cuenta de Twitter publicó una imagen sobre las cifras del virus y el texto “y nosotros hablando de jugar fútbol “.

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc