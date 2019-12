Para el 2020 quiero clasificar al cuadro principal de los Grand Slam: María Camila Osorio

La tenista colombiana, María Camila Osorio, quien ganó el US Open Junior el pasado 8 de octubre, habló durante la entrevista sobre sus próximos proyectos y dejó claro que: “Para el 2020 quiero tratar de clasificar al cuadro principal de los Grand Slam”.

Sobre la preparación que ha tenido en los últimos meses, la deportista dijo que: “He tenido que mejorar en muchos aspectos, tengo que ser muy profesional en todo sentido, esperamos que también sume en un futuro porque es que la intensidad en la que entreno ahora es mucho mayor”.

Para finalizar, Osorio se refirió al cambio que enfrentará luego de que cumpla 18 años: “Es muy divertido, yo he sido siempre la misma niña, no cambia nada, únicamente es que tengo que ser más madura fuera de la cancha para que adentro me vaya mucho mejor. Estoy lista y preparada para afrontar todo porque este era mi sueño desde mis 6 años”.