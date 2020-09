Paula Patiño, la antioqueña que representó a Colombia en el Giro de Italia Femenino

La ciclista antioqueña Paula Patiño estuvo en La Hora del Regreso para hablar sobre su octavo lugar en el Giro de Italia femenino.

“Feliz de haber terminado mi segundo Giro Rosa. Creo que el objetivo lo cumplimos y yo quería mejorar mi actuación con respecto al año pasado y se cumplió, incluso con mayores expectativas de los que esperaba”, dijo.

De igual forma, la deportista oriunda de La Ceja se refirió al Mundial de Ciclismo y cómo afrontará ese nuevo reto.

“Será un recorrido bastante exigente como todos los mundiales por el nivel y el ritmo. Sabemos que los otros países tendrán más ventaja que nosotros por mayoría y tienen nóminas completas, pero somos tres y un equipo de calidad. Lucharemos hasta el final para representar a Colombia”, aseguró.

Asimismo, habló sobre adaptación al Movistar Team y cómo se siente en su nuevo equipo.

“Me siento feliz en el equipo, me han apoyado muchísimo, me han ayudado con mi proceso y me han enseñado bastante, por lo que avanzo paso a paso. Me siento como en una familia”, mencionó.