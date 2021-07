'Pogo' de Argentina en ceremonia de los Olímpicos generó reacción de los JJ.OO.

Este 23 de julio, luego de los reveses que provocó la pandemia del COVID-19, atletas de todo el mundo se reúnen en la disputa más importante del deporte, finalmente. La ceremonia inaugural de hoy les dio la bienvenida a todas las naciones invitadas con algunos de sus representantes.

Abanderados de todos los continentes hicieron presencia y llenaron de orgullo a sus países, pero sin duda alguna, este acto protocolario, que se distinguió por la pulcritud de los anfitriones, fue interrumpida por la delegación argentina que no respetó la distancia y la formalidad del evento.

Vea aquí: "La gran pantera": mexicanos enloquecieron con Caterine Ibargüen en los Olímpicos

Con la dupla de abanderados compuesta por Cecilia Carranza y Santiago Lange al frente, los deportistas argentinos que participaron de la ceremonia se abrazaron y cantaron todos unidos. Algunos aseguraron que el equipo latino fue el protagonista del 'Pogo más grande de los Olímpicos', haciendo referencia al mítico concierto del cantante argentino Indio Soliari.

Tanto fue el revuelo que armaron los argentinos que hasta la cuenta oficial de los JJ.OO. de Tokio se refirió a lo sucedido en el desfile. "Cálmate, Argentina. Sólo bromeamos, estamos tan emocionados como ustedes!", se expresó por medio de la cuenta oficial de los Juegos.

Calm down, Argentina 😏



Only kidding, we're just as excited as you are!#Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | @PrensaCOA