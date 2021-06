Polémica en España por el posible regreso de James Rodríguez al Real Madrid

El mediocampista del Everton James Rodríguez ha estado en el ‘ojo del huracán’ luego de sus polémicas declaraciones en las que criticó a Reinaldo Rueda y a algunos exfutbolistas que en la actualidad se desempeñan como analistas de fútbol en medios de comunicación, aunque no dio nombres concretos.

Además, el colombiano también ha sido noticia luego de que el entrenador italiano Carlo Ancelotti fichara por el Real Madrid nuevamente, por lo que surgió el rumor de que Rodríguez podría volver a vestir la camiseta del club español.

Desde Colombia e Inglaterra se ha sugerido que, como ya ha pasado en varias ocasiones, el jugador colombiano termine yendo a donde Ancelotti dirige.

Al ser preguntado por esa opción en una transmisión a través de redes sociales, el centrocampista no descartó su regreso al Real Madrid: “creo que no, no lo sé”.

Luego de varios días de rumores que vinculan al colombiano con el equipo ‘blanco’, el programa ‘El Chiringuito’ recogió a través de sus redes sociales la información de Gol Caracol en donde mencionan que el DT habría pedido a Rodríguez.

🇨🇴 JAMES RODRÍGUEZ podría VOLVER al REAL MADRID.



🇮🇹 Lo habría pedido Ancelotti.



Se tendría que reducir el salario.



(Vía Gol Caracol) pic.twitter.com/5fNSzwg7zp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2021

De inmediato se generó polémica en los comentarios de la publicación, pues los hinchas del Real Madrid no tienen claro si sería beneficioso para el club el retorno del colombiano.

Solo los colombianos se creen el cuento, ya el tren para James del Real Madrid pasó — Yehiver Belier (@yehiver_belier) June 19, 2021

No jodas Florentino haz lo tuyo para que no pase — Chendo... (@AbatasteST) June 19, 2021

Se anticipó el día de los inocentes??? Si es verdad la noticia me decepcionaría mucho ancelotti, james ya es pasado y no se puede sacar más del jugador ,sería la tercera oportunidad que le da después de bayern y everton ,vamos de mal en peor — danny10 (@dannyGG10) June 19, 2021

De donde sacan esto por Dios, no volverá CR7 mucho menos James. — Florentino Pérez 🇪🇸 (@JHORMANPEREZ80) June 19, 2021