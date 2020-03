“Por ahora no hay ‘plan B’ para los Juegos Olímpicos”: Samaranch

Debido a la rápida propagación del coronavirus, varios encuentros deportivos se han tenido que cancelar o posponer, en este caso uno de los que más preocupa son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En diálogo con Deportes W Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, dijo en que “tomar la decisión no corresponde al Comité Olímpico Internacional, no nos corresponde decir si los Juegos Olímpicos pueden hacerse o no, eso depende de las autoridades sanitarias, como la OMS, y los Gobiernos"

Samaranch aseguró que hasta hoy no hay indicación de que deban hacer planes para suspender los Juegos Olímpicos, pero tampoco dicen lo contrario, es incierto.

Además, frente a la cancelación de juegos preolímpicos y la controversia de cómo se puede llegar a Tokio 2020 sin dichos encuentros previos, dijo que, "estamos hablando con todas las federaciones internacionales y ellos están preocupados y trabajando duro para asegurar la responsabilidad colectiva de los organismos internacionales. Todos los atletas tendrán su oportunidad, se hará de la manera que se pueda hacer. Todos los deportes darán la oportunidad de clasificar para los juegos".

"Esto no es cuestión de dinero, nosotros vamos a hacer los juegos en las mejores instalaciones posibles y seguir llevando esta tradición al mundo. Si las autoridades nos dicen que no es seguro, buscaremos alternativas", expuso Juan Antonio.

Para finalizar, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional aseguró que, “de momento, nadie nos ha dicho que no se puedan hacer los juegos o que debamos buscar alternativas. Los juegos se van a realizar en julio, a no ser que las autoridades sanitarias digan que no se puedan hacer".

