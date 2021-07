¿Por qué será un árbitro europeo quien dirija el partido de Colombia vs. Uruguay?

Este próximo sábado, la Selección Colombia buscará acceder a las semifinales de la Copa América cuando enfrente a la Selección de Uruguay. El partido será dirigido por el árbitro español Jesús Gil Manzano y sus compatriotas, los asistentes Diego Barbero y Ángel Nevado. Mientras que al frente del VAR estarán Burgos Bengoetxea y José Luis Munuera.

Estos jueces españoles hacen parte de un convenio realizado por la Conmebol y la UEFA para intercambiar árbitros durante la Copa América y la Eurocopa. Es por ello que los argentinos Fernando Rapallini, Pablo Belatti y Yamil Bonfa, quienes también hacen parte del acuerdo, han estado en varios partidos del torneo europeo.

"Uno de nuestros objetivos permanentes de la CONMEBOL es lograr un arbitraje cada vez más profesional, capacitado y abierto a la utilización de herramientas tecnológicas. Estamos convencidos de que la cooperación con la UEFA en este campo beneficiará mucho a ambas confederaciones”, expresó el presidente de la organización, Alejandro Domínguez.

Cabe mencionar que el argentino Rapallini ya estuvo junto a sus asistentes en los encuentros de Ucrania vs. Macedonia del Norte, Croacia vs. Escocia y Francia vs. Suiza. Mientras que Gil Manzano impartió justicia con su equipo en los partidos de Colombia vs. Ecuador, Chile vs. Bolivia y Ecuador vs. Perú.

De esta manera el español estará presente de nuevo en el partido de la ‘Tricolor’, en cambio será su estreno con los ‘charrúas’ este sábado.

