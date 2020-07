Queremos a Froome para ganar el Tour, que rompa los records de Eddy Merckx: Sylvan Adams

En W Fin de Semana, Sylvan Adams, dueño del Israel StartUp Nation, comentó que el arribo del ciclista británico a la escuadra israelí le resulta increíble y que las negociaciones se llevaron a cabo por medio de reuniones virtuales por la pandemia “es una alegría para mí saber que Chris Froome hace parte de nuestro equipo, nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero bueno, se dieron las cosas”.

Adams manifestó que luego de ver en diversas entrevistas que el británico estaba dispuesto a dejar el Team Ineos, tomó la decisión de buscarlo y presentarle su proyecto. El corredor se mostró interesado y posteriormente se dieron las condiciones para llegar a un acuerdo entre ambas partes. “Me confirmó que quiere terminar su carrera en el Israel Start-Up Nation. Por temas de privacidad, no puedo decir hasta cuándo” agregó.

El objetivo principal de Froome en su nueva escuadra será ganar su quinto Tour de Francia y así mismo superar el record de Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de la historia “creemos que incluso puede llegar al sexto Tour de Francia”, igualmente mencionó que “también hemos considerado que corra La Vuelta a España después del Tour. Creemos que puede llegar a las nueve grandes vueltas”.

Le puede interesar:

“Tenemos grandes planes con Froome, entonces estamos buscando a los corredores de nivel que lo puedan apoyar en estos. Estamos armando un equipo donde se sienta cómodo, estamos tomando forma para el momento que llegue Chris”.

Comentó que no se han visto forzados a bajar los salarios de los corredores o del staff ya que se siente mal haciéndolo y su equipo no es una corporación “nuestro equipo es un proyecto filantrópico, es como una familia entonces no veo el objetivo de bajar los salarios. Tenemos sponsors comerciales y se han reducido los ingresos, pero hasta el momento no ha sido necesario”.

“Nuestro equipo es más que un equipo de ciclismo, somos una familia, es una de las cosas que le gustaron a Chris, la ética que manejamos”. Igualmente comentó que, por medio de sus actos en el deporte, quiere mostrar la verdadera cara de Israel al mundo, un país seguro, democrático, con personas carismáticas y felices.

Por último, se refirió a Edwin Ávila, el colombiano que se encuentra en las filas de su equipo “estamos muy orgullosos de tener a un colombiano en nuestro equipo y queremos tener más corredores de Sudamérica, especialmente de Colombia. Producen ciclistas increíbles”.