¡Regresa un clásico! Messi contra Cristiano Ronaldo en la Champions League 2020-2021

El Barcelona tendrá en el Juventus de Turín al rival más cualificado en el grupo G de la primera fase de la Liga de Campeones, y un duelo mediático entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores con más balones de Oro de la historia, en un grupo con Dinamo de Kiev y Ferencvaros como convidados de piedra.

El Barça, que por una vez no partía como cabeza de serie en un sorteo, y el Juventus son los grandes favoritos, en un duelo que reúne muchos alicientes, sobre todo después del trueque de futbolistas que se produjo a finales de la pasada temporada.

Cambió de camiseta el azulgrana Arthur Melo y también Miralem Pjanic. Los dos equipos cuentan con nuevos entrenadores, el mítico Andrea Pirlo sustituyó a Maurizio Sarri, mientras que el héroe de Wembley, Ronald Koeman, es el nuevo entrenador del Barça.

También se verán las caras dos grandes promesas holandesas, el central de Ligt y el centrocampista de Jong, grandes amigos fuera del campo y que dieron el gran salto a Turín y Barcelona, respectivamente, después de lucir en el Ajax de Amsterdam.

Será la octava vez que cruzan sus caminos ambos equipos. Se midieron en eliminatorias a doble partido de Copa de Ferias (1970-71), Copa de Europa (1985-86), así como en una eliminatoria a partido único de Recopa (1990-91) y tres de la Liga de Campeones ( final 2014-15, cuartos de final 2016-17 y fase de grupos 2017-18).

En total, han jugado 13 veces en Europa, con cuatro triunfos del Barça (la final de la Champions del 2015 es el más recordado), cinco de los juventinos y cuatro empates.

Ante el pedigrí de Barça y Juventus, los otros dos rivales (Dinamo Kiev y Ferencvaros), ambos clasificados desde la previa no tienen muchas opciones de seguir adelante en la competición.

El Dinamo de Kiev ucraniano, segundo en la Liga de su país por detrás del Shaktar Donetsk, ganó la Copa y la Supercopa de su país. Entrenado por el rumano Mircea Lucescu, los ucranianos eliminaron al Gante belga con solvencia (1-2 y 3-0) y vuelven a la máxima competición continental después de cuatro años de ausencia.

En su plantilla figura un jugador español, el delantero Fran Sol, formado en las categorías inferiores del Real Madrid y el Villarreal, y que es pretendido por diferentes equipos de LaLiga Smartbank.

Contra el Dinamo de Kiev, el Barça se ha medido en cinco eliminatorias europeas. La última fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2009-10, con dos victorias azulgranas (2-1 y 2-0).

Los otros precedentes se vieron en los cuartos de final de la Recopa 1990-91, en las semifinales de la Copa de Europa 1991-92 y en la Liga de Campeones 1993-94 y 1997-98.

El Ferencvaros es, como el Dinamo de Kiev, otro histórico venido a menos. Los húngaros eran una potencia europea entre los sesenta y los setenta, ganaron la Copa de Ferias (1965 ante el Juventus) y fueron finalistas de la Recopa, pero poco a poco fueron perdiendo influencia.

Ahora vuelve a la máxima competición continental 25 años después. Eliminó en la última fase de clasificación al Molde noruego, tras empatar fuera de casa (3-3) y aguantar el resultado en casa (0-0).

El Barça no se ha medido nunca con el Ferencvaros, aunque su estadio, inaugurado en 2014, fue la sede de la final de la Liga de Campeones femenina que disputó el equipo catalán en la temporada 2018-19.

La competición tendrá un formato más comprimido que nunca. La primera jornada se disputará el 20 y 21 de octubre y la competición se disputará durante tres semanas consecutivas (27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre).

La competición regresará el 24 y 25 de noviembre, y se jugarán dos jornadas más seguidas: 1 y 2 de diciembre y 8 y 9 de diciembre para cerrar la fase de grupos. La final se jugará el 29 de mayo en el Estadio Atatürk de Estambul.

