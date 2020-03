Sean Raggett, jugador de Portsmouth, se enteró de que tenía coronavirus en una fiesta

El futbolista Sean Raggett, portero del Portsmouth de Inglaterra, ha sido noticia en las últimas horas por su inusual caso de contagio de coronavirus (Covid-19). El hecho, según relató el futbolista a medios británicos, fue de su conocimiento cuando se encontraba en medio de una fiesta el pasado viernes 20 de marzo.

El deportista, quien asegura que se encontraba rodeado de alrededor de 25 o 30 personas en la reunión, asegura que apenas se enteró del hecho, quedó en “shock” y salió corriendo del lugar para someterse a aislamiento en la casa de sus padres.

Además, asegura que al hacerse la prueba junto a sus compañeros de equipo no notó ningún síntoma de esta enfermedad, que en el 80% de casos es asintomática. Así lo relató a medios británicos: “Es aterrador, no sé cómo sentirme. Aún no salgo de mi casa, pues mi primera preocupación era no infectar a alguna de las personas que me rodeaban”.

De esta manera, el futbolista afirma que no solo contactó al bar donde se encontraba esa noche, sino que se aseguró de que todas las personas que tuvieron contacto con él estuvieran al tanto de su situación de salud.

Cabe afirmar que, en el Portsmouth, los jugadores James Bolton, Andy Cannon y Haji Mnoga también arrojaron resultado positivo al Covid-19.