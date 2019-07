Será interesante ver cómo trabaja INEOS con tres campeones del Tour: Greg LeMond

En entrevista con Deportes W, Greg LeMond, tres veces campeón del Tour de Francia, aseguró que Egan Bernal es uno de sus corredores favoritos: “(…) es muy talentoso. No he visto a nadie como él en muchos años. Me encanta que Colombia haya ganado su primer Tour de Francia."



“Lo que más me gusta de Egan Bernal y Nairo Quintana es que me recuerdan los años 80 porque ellos tienen un verdadero talento. El verdadero talento no se desarrolla a los 28 años, está ahí desde siempre (…). Sé que vienen muchos más Tours para Egan”, resaltó LeMond.



El histórico ciclista coincidió en que el próximo año será interesante ver cómo trabaja el Team INEOS con tres campeones del Tour de Francia en el equipo (Chris Froome, Geraint Thomas y Egan Bernal). “Si yo fuera Egan, no estaría dispuesto a ser segundo en el equipo. Para mí Egan es más que Froome y Thomas”, señaló.



¿Nairo aún podría ganar el Tour de Francia?



Greg LeMond aceptó que Nairo Quintana es un gran corredor, sin embargo, cuestionó su forma de entrenar e indicó que le falta un poco de explosividad para ser capaz de responder a ataques repentinos.

"Desde el podio en 2013 se le puso mucha presión a Nairo Quintana para que ganara el Tour de Francia (...). Podría volver a estar en el podio pero no sé si llegue a ganar. La diferencia es muy pequeña", dijo LeMond.



Sobre esta edición del Tour de Francia, dijo que ha sido una de las mejores. LeMond indicó que extradeportivamente siempre existen dudas en temas de doping mecánico y en los deportistas, sin embargo, asegura que “este Tour fue limpio, se vio sufrir a la gente por una batalla entre excelentes corredores”.

El tres veces campeón del Tour también elogió los desempeños de Thibaut Pinot y Julian Alaphilippe. “No había visto una actuación francesa tan buena en los últimos 25 años (…) El hecho de que a los franceses les esté yendo bien habla bien de la competencia”, apuntó.

Greg LeMond relató que pudo haber ganado el Tour en 1985, pero tanto el equipo como su director le mintieron sobre la diferencia que tenía con Bernard Hinault. Dijo que de haber conocido la diferencia real, habría corrido de una manera diferente.

"Bernard Tapie no era una buena persona, no me sorprenden las acusaciones. En un momento jugó doble, les decía a otros que si no trabajaban para Bernard Hinault se iban a casa, y a mí me decía que el equipo estaba conmigo", dijo LeMond.