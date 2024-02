Sería un error sacar a la selección de Barranquilla: Luis Fernando “Chonto” Herrera

Luis Fernando “Chonto” Herrera explicó que no tenía afán de ser director técnico cuando estaba con Leonel, “pero cuando se adquiere la responsabilidad de tomar decisiones, es grande”.

“Yo ya venía de ser asistente técnico con Leonel 6 años, uno va adquiriendo experiencia, tomé la decisión, desde que llegamos de Paraguay, de ser cabeza de grupo y ya tenía en mente las personas que iban a trabajar conmigo; y se presentó acá en Atlético Huila, me he sentido muy bien y me han recibido muy bien” contó.

El director técnico del Atlético Huila dijo que se ha encontrado con un plantel que está dispuesto a trabajar, “hemos encontrado muy buenos jugadores; lo han asimilado muy bien. Hay un grupo unido, fuerte y motivado. El equipo viene creciendo futbolísticamente”.

El partido contra envigado será un partido difícil, “Esperamos reforzar el equipo y poder encarar el segundo semestre”.

Frente a la posible de sicón de sacar a la Selección Colombia de Barranquilla, “El Chonto” manifestó que cree que sería un error. “Desde los 90 siempre ha sido la casa de la Selección y hemos clasificado a 3 mundiales como sede Barranquilla. Es muy duro jugar ahí”.