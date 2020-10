Sigue brillando: James Rodríguez, nominado al mejor jugador de la Premier en septiembre

El mediocampista James Rodríguez sigue brillando en su nueva etapa en el Everton, el colombiano fue nominado al mejor jugador de septiembre en la Premier League. Así lo confirmó en su cuenta de Twtter la liga inglesa.

Junto al 10 de la Selección Colombia está su compañero en el Everton Dominic Calvert-Lewin y y seis jugadores más entre los que destacan Harry Kane y Sadio Mané.

