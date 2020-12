“Sin el balón no aporta nada”: En Inglaterra comparan a James Rodríguez con Mezut Özil

David Connolly, exfutbolista irlandés, criticó fuertemente en ‘Game Day’ al mediocampista colombiano James Rodríguez por no aportar nada sin el balón para el juego del Everton, equipo que no ha tenido buenos resultados desde su empate con Liverpool.

"Tengo la duda de si el Everton puede seguir jugando con un armador como James. Tiene una calidad inmensa, nadie duda de ello, pero sin el balón no aporta”, comentó.

“Hubo un artículo donde al inicio de temporada se abalaba su capacidad de visión de juego, incluso estando parado, pero ahora creo que está demasiado quieto. Si yo fuera su lateral le pediría que hiciera un poco más", añadió.

Además, le recordó al cucuteño que ya no está en el Real Madrid porque el Everton no es un equipo que se caracterice por tener la pelota.

“Se la pasa parado junto a Calvert-Lewin y no corre hacia atrás, ahí está el problema. No está en Real Madrid, donde tenía el 60% de la pelota y no tenía que defender. Acá (Premier League) tienes que correr los 90 minutos", afirmó.

Tras sus fuertes declaraciones, Connolly comparó al 10 de la Selección Colombia con el jugador del Arsenal Mezut Özil, quien en la actualidad no hace parte de la plantilla del club de Londres a pedido del entrenador.

“Probablemente podría convertirse en el Mesut Özil del Everton. Tiene una habilidad indudable, pero nunca correrá hacia atrás, solo se sentará y esperará el balón de vuelta”, dijo.