Sin mis compañeros no habría logrado este título: Actual campeón del Giro de Italia sub 23 El ciclista colombiano, Andrés Camilo Ardila, habló en Deportes W sobre las enseñanzas que le dejó su paso por el Giro de Italia sub 23, en el que ganó las etapas 4 y 5.

Andrés Camilo Ardila . Foto: Twitter @ColCiclismo