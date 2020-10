"Sueño con jugar junto a Falcao": ‘Cucho’ Hernández aspira al Mundial de Catar 2022

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Pereira, Colombia, 21 años) tiene un objetivo claro a largo plazo: disputar el Mundial de Catar en 2022. Peleará por ello en los próximos años y, aunque no ha sido citado por su selección desde que Carlos Queiroz accedió al banquillo de Colombia, el jugador del Getafe no se rinde.

Sólo ha defendido la camiseta de su país en una ocasión. Apenas 18 minutos en un amistoso frente a Costa Rica en los que tuvo tiempo de celebrar un doblete. En una entrevista con la Agencia EFE, reconoció que sueña con jugar junto a Falcao, habló de sus orígenes, su estilo, sus primeros meses en el Getafe y del choque que disputará ante el Barcelona este fin de semana. El ‘Cucho’, quiere triunfar.

Pregunta: Debutó con Colombia frente a Costa Rica en 2018, jugó sólo ese partido, marcó dos goles y luego no volvió. Sí con la sub-20, pero con la salida de Arturo Reyes y la llegada de Queiroz, no le han llamado. ¿Tiene contacto con Queiroz?

Respuesta: No, la verdad que no hemos tenido contacto. Eso a mí no me preocupa en absoluto. Voy a seguir haciendo bien mi trabajo. Si marco diferencias aquí, en una de las ligas más importantes del mundo, tendré opciones de estar con la selección.

P: En la última convocatoria de Colombia, los delanteros fueron Morelos, Zapata, Córdoba, Muriel y Falcao. ¿Tiene ahí un hueco?

R: Todo depende de cómo lo trabajes y lo que demuestre aquí. La llamada a la selección te la ganas en tu club. Si estás ahí es porque lo merecen y han trabajado para eso. Si haces un buen trabajo y marcas goles y haces asistencias, estarás más cerca. En lo personal, sé el talento que tengo y que puedo estar ahí. En este momento sé que no es suficiente y hay que mejorar para llegar.

P: ¿De esos cinco que le he nombrado sueña con jugar junto a alguno?

R: Con Falcao, lógicamente. Por la historia, porque es uno de los mejores jugadores de la historia, es un referente y se me acaban las palabras para describir a Falcao. Significa mucho para el país por todo lo que le ha dado y sería muy lindo compartir con él.

P: ¿Entiende que el Real Madrid haya dejado escapar a James viendo lo que hace ahora con Ancelotti?

R: Depende de muchas cosas. Se habló de su relación con Zidane, de eso, de lo otro... pero no me gusta opinar de eso. Todos sabemos el talento que tiene James, puede jugar en cualquier equipo del mundo. Lastimosamente en su último paso por el Real Madrid no tuvo la mejor de las suertes. Ahora está demostrando en la Premier, que no es poca cosa, que tiene muchísimo talento. No le fue de la mejor manera en el Real Madrid, pero ya demuestra lo que vale.

P: Para usted, ¿el Mundial de Catar es una realidad o es una locura?

R: Para mí es una realidad. Soy sincero y mi próximo objetivo grande que tengo es llegar a ese Mundial. Falta mucho todavía, me favorece un poco porque aprenderé cosas y conseguiré experiencia. Con trabajo podré llegar. Confío en mis cualidades y espero tener la oportunidad de estar en ese Mundial.

P: ¿Tiene algún referente que de chaval le metiera el gusanillo del fútbol?

R: Quien me interiorizó esa pasión por el fútbol fue mi padre. No fue futbolista profesional, pero sí aficionado. Jugó toda su vida y le acompañaba siempre a los partidos y de ahí me salió la pasión por el fútbol.

P: De hecho, hasta su apodo, ‘Cucho’, es casi por culpa de su padre, si no me equivoco.

R: Mis padres me rapaban cuando era pequeño, con siete u o ocho años. En aquella época jugaba el ‘Cuchu’ Cambiasso (Esteban Cambiasso) y a la gente le quedaba más difícil llamarme "Cuchu" porque me parecía a él y me dicen "Cucho". Es por eso, ahí quedó el apodo. Nunca me crucé con él, obviamente que es un jugador referente para muchas personas. En realidad, no me fijé en él. Jugaba en una posición diferente a la mía. Sólo tenemos en común el corte de pelo y ya está. No me lo he cruzado, pero ojalá lo haga algún día.

P: Yo soy de una generación, los 80, en la que todavía se jugaba al fútbol en barro y de chaval era casi un milagro jugar en césped artificial. Usted nació en 1999, no sé si en Colombia aún llegó a tocarle ese tipo de campos o ya es de la generación con más comodidades.

R: Eran más de barro y tierra, era lo común cada fin de semana. Te acostumbrabas. De vez en cuando tocaba alguno de césped artificial y te sentías como si estuvieras en un estadio histórico. Allí no contamos con campos artificiales cada cinco casas como aquí, que están más adelantados. Y eso ayuda muchísimo.

P: ¿Jugar en esos campos crea jugadores con un carácter diferente?

R: Influye un poco porque, imagina, si aquí creces jugando en césped artificial, con esa comodidad, cuando a nosotros nos tocaba llegar a casa con cinco kilos de barrio y tierra... piensas en eso y te crea ese carácter diferente y pensamiento de que pasaste momentos jodidos y ahora hay que disfrutar y dar la vida cuando has llegado.

P: ¿Su madre era de las que se enfadaba cuando llegaba con las botas llenas de barro?

R: Soy hijo único y mi madre era más complaciente y lo entendía más. No había ningún 'pero', aunque algún día sí le molestaba que llegara así.

P: ¿Cómo era su ciudad, Pereira, entre Cali y Medellín?

R: Justo en el centro. Es grande, lo tiene todo. Quien va a Pereira se enamora. Muy orgulloso de estar representando a mi ciudad.

P: ¿Qué le llamó la atención de Europa cuando llegó por primera vez? ¿La seguridad? ¿Qué cosas echas de menos? ¿Notó contrastes?

R: Lastimosamente, tengo que decir que sí, ojalá pudiera decir que no. La seguridad que sientes aquí en España no la sientes allá en ningún momento. Salir allá tranquilamente es casi imposible. Pero te acostumbras a todo y cuando llegas aquí notas esa seguridad y te acostumbras.

P: Salió muy joven de Colombia... ¿ha tenido que madurar antes de tiempo?

R: Sí. Al llegar aquí sólo con 18 recién cumplidos te ayuda a madurar y a tomar responsabilidades. Eso ayuda muchísimo para aplicarlo en un partido. Eso me ha ayudado muchísimo aquí.

P: Primero le compró el Granada, que le cedió al América de Cali. Después le compró el Watford, que le cedió al Huesca, al Mallorca y ahora al Getafe. ¿El fútbol no es demasiado mercadeo con personas?

R: Al final el jugador querría estar en un solo sitio, tranquilo, saber que vas a estar en un sitio dos o tres años. He estado de un lado para otro cedido, pero no me quejo, el Watford se ha comportado de la mejor manera. Pero el club en el que me toque estar, lo doy todo al cien por cien.

P: Tiene contrato con el Watford hasta junio de 2021... ¿Tiene ganas de firmar por un club que le dé estabilidad, incluido el mismo Watford? A lo mejor estar de un sitio a otro puede ser más difícil para coger impulso en su carrera...

R: No lo sé, la verdad es que ahora lo único que sé es que estoy en el Getafe y quiero hacer un buen año. Lógicamente me gustaría estar en un sitio asentado que sepa que voy a estar bastante tiempo y no me voy a mover mucho. Ojalá, ojalá, pero lo voy a dar todo donde me toque.

P: ¿En el Getafe podría encontrar una estabilidad con un entrenador como Bordalás?

R: Aquí cualquiera la encontraría. El club es espectacular. La ciudad ayuda mucho a que estés cómodo. El cuerpo técnico, la directiva, todo hace que te sientas muy bien. Sería un lugar espectacular para estar bastantes años. No hablo sólo por mí, hablo por cualquier jugador. A ver qué pasa en un futuro cercano.

P: ¿Es Bordalás el entrenador más exigente que ha tenido?

R: Claro, por mucho. La exigencia aquí es impresionante. En el primer entrenamiento entiendes el por qué el Getafe hace las cosas tan bien. Es fruto de ese trabajo diario, cada minuto de entrenamiento hay que darlo todo.

P: ¿Qué diferencia a Bordalás del resto de entrenadores para afirmar eso con contundencia?

R: Llevo poco tiempo. Pasarán los días y conoceré más al mister. Pero la pasión y la exigencia que tiene él, te transmite esas ganas de salir a la cancha y comértela. Eso diferencia mucho, transmite esas ganas y ese compromiso.

P: ¿Alguna vez ha llegado a casa pensando que nunca había estado tan cansado después de entrenar?

R: He llegado cansado pensando eso, pero cuando llegas a casa a descansar y te sientes así es porque has trabajado bien. Eso el cuerpo lo agradece y personalmente conviene mucho trabajar así.

P: De todos los delanteros que ha tenido el Getafe con Bordalás, es usted el más diferente. Abre espacios, asiste... ¿Bordalás le ha hecho saber que es un poco diferente?

R: Bueno, sí. Al final trato de ofrecer cosas conociendo lo que puedo dar. Es cierto que Enes Ünal y Jaime Mata son un poco más delanteros clásicos de área y Ángel y yo somos más parecidos. Ofrezco movilidad, generar espacios, salir con la pelota, asistir y eso me gusta. La gente tiene la imagen de un delantero y si no marcas se nota mucho, pero yo ofrezco ese trabajo. Seguiré aportando y la competencia está muy complicada con cuatro delanteros de alto nivel.

P: Ha dicho que a veces imita a Agüero, también por su forma de jugar es un poco Benzema... ¿Cuándo se ve en vídeos piensa que se parece a ellos?

R: No me gusta compararme con ningún jugador. He dicho que me gusta mucho el ‘Kun’, pero nunca he dicho que me parezco. Me pareceré en la forma de correr por el aspecto físico. Pero nada más. No me gusta compararme, quiero hacer mi propia carrera. Ojalá llegue un día muy cercano al nivel de los dos jugadores que has nombrado.

P: Por su estilo de juego, ¿cree que el Barcelona es un equipo perfecto para usted?

R: Un equipo con más calidad va a dejar más espacios y se pueden aprovechar de la mejor manera. A ver si puedo jugar, pero creo que la movilidad y la rapidez va a ser muy importante en este partido.

P: ¿Le gusta el Barcelona de Koeman? ¿Ha cambiado?

R: El Barcelona siempre va a ser el Barcelona y el Madrid el Madrid. Cuando juegas contra ellos notas la grandeza. Cada vez el fútbol se iguala más y hay que tener confianza y fe en el partido. Es un equipo que gusta a cualquier persona, de los más grandes del mundo. Máximo respeto, pero saldremos con mucha ilusión y a competir.

P: ¿Le gusta especialmente algún jugador del Barcelona?

R: Puedes admirar muchos, son todos estrellas, pero en especial Messi. Ya sabemos, sobran las palabras para describirle.