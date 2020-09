Tacos, vaselinas y asistencias: James Rodríguez destaca con su calidad en el Everton

El Everton destacó este viernes en sus redes sociales al volante colombiano James Rodríguez por su calidad y su desempeño en los entrenamientos previos a enfrentar al Tottenham de Davinson Sánchez y Jose Mourinho.

En las imágenes del club se muestran las mejores jugadas del colombiano, quien dejó destellos de toda su capacidad para jugar y hacer jugar a sus compañeros.

It's been a busy few days at USM Finch Farm! Allan: @jamesdrodriguez : @abdoudoucoure16 : 2020/21 @premierleague season: Watch the latest episode of Everton Unseen now

De igual forma, el club de Liverpool dejó entrever que el colombiano jugaría el partido ante los ‘Spurs’ publicando una imagen del DT Carlos Ancelotti junto a James.

“Todos están en buenas condiciones y estoy feliz de que no tengan problemas. Han entrenado toda la semana y están listos para jugar”, afirmó el entrenador italiano.

| “They are all in good condition and I am happy they have no problems. They have trained all week and are ready to play."@MrAncelotti provides an insight into the fitness of #EFC's new trio