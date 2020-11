Tenemos crítica situación en la Selección; 7 goles y la defensa no funciona: Hernán Peláez

El reconocido periodista Hernán Peláez hizo un análisis del primer tiempo de la Tricolor, asegurando que “Ecuador se hizo un festín” con la defensa de Colombia.

“Tenemos una crítica situación en la Selección Colombia; son siete goles en partido y medio y la defensa no funciona (…). O no quieren jugar, o no pueden jugar”, aseguró.

Por su parte, Martín De Francisco aseguró que el más perjudicado por su mal planteamiento del partido.

“Es un enigma a qué juega el equipo de Queiroz. Es un resultado que es bastante dramático para el DT portugués”, dijo.

“En cuatro jugadas el equipo ecuatoriano calcinó a la defensa colombiana con fogonazos”, agregó.