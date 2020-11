Todo lo que debe saber para ver el regreso de Mike Tyson al cuadrilátero

El boxeador Mike Tyson, de 51 años, se enfrentará esta noche a Jones Jr., de 51 años, en una pelea de exhibición que se podrá ver por el canal ESPN. Ambos atletas se encuentran actualmente retirados y el último en pelear fue Jones hace tres años.

El enfrentamiento cuenta con algunas reglas particulares: no se podrá acabar con un nocaut y cada round será de tan solo dos minutos, por lo que la pelea no durará más de 16 minutos.

La transmisión del evento comenzará a las 8 P.M. y se espera que la pelea de Mike Tyson sea alrededor de las 11:30 de la noche.

Además, a lo largo de la noche se transmitirán los duelos de Jamaine Ortiz vs. Nahir Albrigh, Irvin Gonzalez Jr. vs. Edward Vasquez, Juiseppe Cusumano vs. Nick Jones, Badou Jack vs. Blake McKernan, Viddal Riley vs. Rashad Coulter y el esperado duelo entre el youtuber Jake Paul vs. Nate Robinson.