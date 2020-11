[Video] El emocionante ‘haka’ de los All Blacks para despedir a Diego Armando Maradona

Este sábado los All Blacks de Nueva Zelanda derrotaron a los Pumas de Argentina para hacerse con el trofeo del campeonato de mayor importancia del rugby en el hemisferio sur, Tri Nations. La selección neozelandesa venía de perder sus últimos dos encuentros, cosa que no sucedía desde el 2011.

La victoria 38-0 de los All Blacks estuvo marcada por el homenaje que hizo el equipo al difunto Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa de Buenos Aires.

El equipo realizó un ‘Haka’ en honor al que algunos consideran el mejor futbolista de la historia. Vea aquí el homenaje:

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.



