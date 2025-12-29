Investigan muerte de niña de cuatro años tras accidente con un caballo en Palmira

Cali

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan investigaciones por la muerte de una niña de cuatro años, ocurrida durante una actividad con un caballo en un restaurante del corregimiento de Rozo, en zona rural de Palmira.

De acuerdo con información preliminar, el animal al parecer se asustó y reaccionó de manera inesperada, lo que provocó la caída de la menor.

Pese a que las personas presentes intentaron auxiliarla y buscar ayuda, el impacto fue de tal magnitud que la niña falleció de manera inmediata.

Desde la Policía del Valle se confirmó que el caso quedó en manos de la Seccional de Investigación Criminal, encargada de establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y verificar si el establecimiento contaba con los permisos y protocolos exigidos para este tipo de actividades.

Por su parte, el restaurante emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso investigativo.