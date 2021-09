¡Todo un personaje! ‘Rigo’ explicó cómo le ‘tomó del pelo’ a dueños de la tienda

Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más reconocidos e importantes de Colombia, pasó por los micrófonos de La W hablando de su carrera como deportista, su faceta como padre y sus nuevas tiendas en varias ciudades del país.

No obstante, una de las partes más llamativas fue cuando ‘Rigo’ explicó cómo grabó el video que se volvió viral en redes sociales en el que se ve ‘tomándole del pelo’ a las personas de una tienda de carretera que no sabían que era él.

“Yo hago recorridos largos, me voy para Abejorral, Sonsón, hacia muchas partes y paro a tomarme un café, a comer algo. Entonces me senté ahí (tienda del video) y ellos me empezaron a hablar y yo decía ‘¿estos manes me estarán tomando del pelo o qué?’”, contó.

“Entonces les empiezo a hablar y le digo al muchacho de la moto para que grabara y les digo ‘¿cómo así que por acá viene Rigoberto?’ y ellos no tenían ni idea”, añadió.

Rigoberto continuó con su explicación resaltando el hecho de que los deportistas, en especial los ciclistas, son personas normales, de carne y hueso.

“Cuando terminamos el video yo les dije que era ‘Rigo’ y me dijeron que pensaban que yo iban, pero con escoltas. La gente piensa que uno es de otra dimensión y no, somos seres humanos que estamos en una bicicleta para arriba y para abajo”, dijo.

Escucha "El pueblo colombiano me ha expresado mucho cariño: Rigoberto Urán" en Alacarta

Además, aseguró que muchas personas piensan que él, al ser una figura pública, anda con escoltas y en camionetas.

“De pronto la gente que lo escucha a uno en La W o en la televisión dice ‘ese man es famoso, debe andar con escoltas y no viene por acá’, pero no, uno realmente uno es deportista y a uno lo cuida el pueblo”, mencionó.

“En muchas partes me han preguntado ‘¿dónde está su escolta?’ y yo les digo ‘el escolta es usted’”, agregó.