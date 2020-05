Urshela es un pelotero fantástico, es una estrella: Reggie Jackson

Reggie Jackson, cinco veces campeón de la Serie Mundial habló con Deportes W. Comentó que no sabe qué pasará con la temporada de la MLB, sin embargo cree que se puede reanudar aunque esta sería corta “podemos jugar a cien juegos” y se podría empezar en el sur del país en lugares como Miami, Texas y California. Así mismo mencionó que el deporte es algo necesario para la población.

“Yo no sabía antes cuanto necesitamos los deportes, hay mucha gente que depende de todos los deportes. Son muy importantes para la gente".

Al hablar de los éxitos en su carrera mencionó que siempre tuvo grandes compañeros en los equipos donde triunfó, a pesar de no ser jugadores que hayan estado en el salón de la fama estuvieron muy cerca “yo tengo en mi mente que no hubiera podido hacer grandes cosas si no hubiera tenidos los grandes peloteros que estuvieron en mi equipo (…) ellos fueron muy importantes para mi éxito, quiero reconocer a los peloteros que estaban jugando”.

Comentó que los beisbolistas de hoy en día tienen más información y más cosas con las que se pueden ayudar, siente que no hay una diferencia en la habilidad entre la época en la que él estuvo y la actual. Considera que antes la ambición por jugar era mayor y esa es la gran diferencia con el presente. “En mi época era muy importante jugar día tras día, eso es diferente ahora. Los peloteros quieren su día libre (…) eso es lo que está pasando ahora, quieren una gestión con su juego”.

Tiene muchos recuerdos positivos de su carrera, sin embargo cree que la Serie Mundial de 1977 es el momento que está en la cima de todos. Por otro lado, se siente orgulloso de tener sus números retirados en los Yankees y los Athletics “yo me siento parte de estos dos equipos, de estas dos organizaciones y estoy muy agradecido”.

Habló de su labor en los Yankees actualmente y mencionó que “necesitamos más personas de color en las oficinas y manejo de equipos. Las oportunidades no están para nosotros ahí, pero creo que yo puedo cambiar eso y estoy tratando".

Se refirió al escándalo del robo de señas que opacó la temporada de la MLB este año, comentó que cree que los dueños de los equipos no sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, piensa que pudieron hacer más luego de que el escándalo estallara, considera que faltó disciplina entre los jugadores.

“Yo creo que teníamos un gran chance este año, pero este año ya no cuenta por la pandemia. Creo que el líder de nosotros está poniendo un gran equipo (…) tenemos grandes peloteros, creo que vamos a llegar a la serie mundial el año que viene” mencionó al hablar de los Yankees y la falta de títulos en los últimos diez años.

Para finalizar elogió a Giovanny Urshela, el colombiano que actualmente juega con el equipo neoyorquino “es un pelotero fantástico, tiene la habilidad que necesitamos y llega en el tiempo perfecto. Yo creo que es una estrella, tenemos buena suerte por tenerlo (…) también tiene un gran carácter, es un buen compañero. Está perfecto para nosotros”.