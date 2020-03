"Usted pone a Lewis Hamilton en otro carro y no es campeón del mundo”: Juan Pablo Montoya

En diálogo con Deportes W Juan Pablo Montoya, piloto de automovilismo de velocidad, recordó que en su triunfo de la Fórmula Kart tuvo la pérdida de dos de sus compañeros, ‘Gonchi’ Rodríguez y Greg Moore, “los dos eran muy cercanos. Es muy duro porque era la realidad del deporte, uno no quiere que pase pero existe la posibilidad. Lastimosamente en este deporte uno aprende es con los accidentes y los golpes de la gente que cualquier otra cosa".

"Si uno tuviera el miedo de que fuera a pasar algo, uno debería correr carros", agregó.

Hablando de la Fórmula Uno, Juan Pablo Montoya analizó de su paso por ella y alegrar a todo un país, “uno de adentro nunca ve eso. Recuerdo que periodistas colombianos iba uno, Germán Mejía. Se veía muchas banderas de Colombia en las carreras, pero lo más impresionante es que ninguno de ellos era colombiano". También contó que la politiquería fue lo que no se espera de la F1, “me sorprendió la política interna, no es Fórmula Uno, sino dentro de los equipos” y eso llevó a aburrirlo, “quería correr carros, no ser político".

Comentó que ganar títulos al inicio no era algo importante para él, el campeonato no tenía un significado ya que lo que le importaba en el momento era que tuvo la oportunidad de entrar a Fórmula Uno “estar en la oportunidad de estar en el carro que había ganado el campeonato significaba que iba a poder vivir de esto”.

Asimismo, mencionó a Fernando Alonso quien fue su rival dentro de los circuitos, “Fernando Alonso fue campeón del mundo porque hizo un gran trabajo, tenía el mejor carro en Renault. Era el paquete completo. Cuando yo estaba en Williams, al carro le faltó un poco, también en McLaren".

Frente a la situación de Michel Shumacher dijo no sabe mucho de él, pues “la situación es muy personal, muy de ellos. Lo han tratado así y hay que respetarlo”.

Por último, habló de su hijo Sebastián como piloto, quien está próximo a correr la Fórmula Cuatro Italiana, “es muy buen piloto (…). Soy muy estricto con él, a uno se le olvida que apenas tiene 14 años y recién va a empezar a correr carro. (…) Tiene lo que yo no tengo, según la gente, mucho carisma".

"A Sebastián le he dicho que no se rinda y busque por dónde, si a alguien le está yendo bien, hay que ver qué está haciendo para que le funcione", concluyó.

