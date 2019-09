"Vamos un poco a ciegas": Álvaro Hodeg sobre Mundial de Yorkshire

El ciclista colombiano Álvaro Hodeg será uno de los deportistas de la Selección Colombia, quienes representarán al país en el Mundial de Yorkshire en Inglaterra el próximo domingo 22 se septiembre.

Sobre el perfil del circuito que se van a encontrar los deportistas en Yorkshine, Álvaro expresó que: "El recorrido es bastante duro, no es para escaladores puros. Será más bien como una clásica, carrera de un día y larga. Creo que me he preparado bien, me gusta este tipo de recorridos.”

El deportista viajará a Inglaterra el miércoles para prepararse y conocer el circuito. En cuanto a la su competencia directa Holdeg comentó que: “Hay países muy fuertes que harán difícil la carrera (…) En Holanda, Bélgica y Francia hay varios favoritos".

Para finalizar, el colombiano dio su balance para la competencia: “Debemos estar pendientes de los recorridos, las demás delegaciones nos llevan ventaja. Creo que vamos un poco a ciegas en ese aspecto, es algo a tener en cuenta para los siguientes mundiales.”