Video: Frank Fabra se agarró con Carlos Izquierdoz y le pegó en la cara

La derrota de Boca Juniors 2-1 ante Talleres de Córdoba no fue la única mala noticia para los hinchas del equipo xeneize, pues las cámaras captaron el agarrón entre Carlos Izquierdoz y el colombiano Frank Fabra.

Como se aprecia en las imágenes, el zaguero central le llama la atención a gritos al lateral y se le encara, a lo que Fabra respondió pegándole una cachetada en la cara, demostrando que no le gustó nada lo que le dijo su compañero.

Al parecer, Izquierdoz le habría recriminado a Fabra su falta de atención en algunas jugadas defensivas.

Los relatores argentinos quedaron impactados al ver el encontronazo entre los jugadores, pues a ninguno se le había visto así de alterado.

Cabe resaltar que la discusión se dio luego del primer gol de Talleres en el minuto 13 por parte de Carlos Auzqui.





What were Izquierdoz and Fabra talking about?



pic.twitter.com/dQH1vHLEtW