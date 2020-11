[Video] Romain Grosjean agradece el apoyo recibido tras su escalofriante accidente en F1

El piloto francés Romain Grosjean, víctima de un escalofriante accidente este domingo durante el Gran Premio de Barein, dio las gracias al sistema de protección de los pilotos de Fórmula Uno llamado HALO, a su juicio lo mejor que se ha introducido en la Fórmula Uno.



"Estoy bien. ¡Bueno, bastante bien!", afirma Grosjean desde el hospital en el que está ingresado en un vídeo que distribuye la F1 en sus redes sociales y en el que muestra las dos manos ampliamente vendadas.

"Hace unos años no estaba a favor del HALO, pero es lo mejor que hemos introducido en la F1. Sin él hoy no podría hablar con ustedes. Gracias a todo el personal médico, tanto en la pista como en el hospital", agrega el francés.

El HALO es el sistema de protección del habitáculo destinado a evitar que el piloto sea golpeado en la cabeza por los escombros o un neumático que se haya desprendido de otro coche.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi