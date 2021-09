Video: Salvaje ataque de Egan Bernal que solo Roglic pudo resistir

El ciclista Egan Bernal volvió a encender el corazón de los colombianos en la etapa 17 de la Vuelta a España luego de lanzar un contundente ataque muy temprano en esta nueva jornada.

Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, tomó por sorpresa a sus rivales a falta de 60 kilómetros de la meta.

Siendo Bernal uno de sus rivales directos, Primoz Roglic fue el único que resistió el ataque del colombiano y juntos se escaparon del grupo principal.

En un ‘mano a mano’ en Collada Lomena, una de las subidas más difíciles de la Vuelta a España, el esloveno finalmente dejó al colombiano relegado para terminar primero y en solitario la etapa 17.

A pesar de no terminar en las primeras posiciones de la etapa, el colombiano demostró por qué es uno de los mejores escaladores de montaña en el ciclismo de ruta, destreza que ya lo ha llevado a la cima de dos de las tres competiciones más importantes del mundo.

- 60 km | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta21



¡@Eganbernal acelera en Collada Llomena! Roglic es el único que le sigue



🇨🇴 Bernal attacks in the GC group! And @rogla is the only one who can follow him



