¡Alístese! Todo lo que debe saber para sacarle provecho al tercer día sin IVA en Colombia

El pasado 4 de noviembre el presidente Iván Duque confirmó que el tercer día sin IVA será el próximo 21 de noviembre con prioridad al comercio virtual. Desde el Gobierno se espera que en esta fecha se generen ventas de más de 5 billones de pesos.

Junto a esto, la Presidencia anunció que expedirá una directiva para que, entre el 15 y el 30 de noviembre, se adelante el pago de la prima de la Navidad para los funcionarios del sector público. Todo dentro del marco de la reactivación económica.

Tenga en cuenta que, para evitar que se presenten de nuevo las aglomeraciones presentadas en el primer día sin IVA, la compra de electrodomésticos, tecnología y equipos de comunicación solo se podrá hacer por canales virtuales.

Además, en las compras presenciales solo se aceptará el pago electrónico, quien venda tendrá que generar la factura electrónica y el consumidor solo podrá comprar tres unidades de un solo producto.

Todos los electrodomésticos, equipos de comunicación, patinetas, bicicletas, elementos deportivos y productos agropecuarios que cuesten menos de $ 2'848.560 (sin incluir el IVA) estarán exentos del impuesto.

En la categoría de juguetes y juegos la medida aplicará para productos con un precio inferior a $356.070. Sin embargo, en este grupo no se incluyen artículos de fiesta ni softwares que no sean educativos.

En cuanto al vestuario, el precio de venta de cada unidad debe ser menor $ 712.140 para que esté exenta del impuesto y solo no aplicará para materias primas para producción de vestimenta. Este mismo valor determinará si se cobra el IVA o no en complementos de vestuario como morrales, carteras, gafas de sol, etc.

Finalmente, todos los productos considerados útiles escolares estarán libres de IVA si el valor de la unidad no supera los $178.035.